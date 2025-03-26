Final için geri sayım başladı! Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın hikâyesi değişti! Sonu ifşa oldu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin finali için geri sayım başladı.

101 bölümde ekran macerasını noktalayacak olan Yalı Çapkını dizisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Dizinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir'in askere gideceği için oyuncunun sahnelerinin birkaç gün önce tamamlanacağı öğrenildi.

Demir, yarın son kez “Yalı Çapkını” için kamera karşısına geçecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri arefe günü bitecek olan dizinin finali için kurulan hikâye son gelen habere göre değişti.

Finalde Ferit Korhan’ın sonunu getirmek için planlar yapan ve son 2 bölüme konuk olacağı konuşulan Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) rolü bir bölümle sınırlandırıldı.

SONU İFŞA OLDU

Kulislerden sızan yeni bilgilere dizi seyircilerin 3 yıldır hayalini kurduğu gibi Seyran’ın hamilelik sahnelerinin de olduğu zaman atlamasının yaşanacağı bir hikâyeyle biteceği öğrenildi.

Dizideki zaman atlamasında Ferit ve Seyran’ın kızları Duru’nun 20 yaş halini de görebileceğimiz de kulislerde konuşulan bir başka bilgi...