MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Final için geri sayım başladı! Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın hikâyesi değişti! Sonu ifşa oldu

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterleriyle öne çıkan Yalı Çapkını dizisi için final tarihi yaklaştı. 101. bölümde ekran macerasını noktalayacak olan dizinin hikâyesi de değişti. Yalı Çapkını'nın sonu ifşa oldu.

Final için geri sayım başladı! Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın hikâyesi değişti! Sonu ifşa oldu
Öznur Yaslı İkier

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin finali için geri sayım başladı.

101 bölümde ekran macerasını noktalayacak olan Yalı Çapkını dizisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Dizinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir'in askere gideceği için oyuncunun sahnelerinin birkaç gün önce tamamlanacağı öğrenildi.

yalı 1

Demir, yarın son kez “Yalı Çapkını” için kamera karşısına geçecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri arefe günü bitecek olan dizinin finali için kurulan hikâye son gelen habere göre değişti.

Finalde Ferit Korhan’ın sonunu getirmek için planlar yapan ve son 2 bölüme konuk olacağı konuşulan Tarık’ın (Baran Bölükbaşı) rolü bir bölümle sınırlandırıldı.

yalı 2

SONU İFŞA OLDU

Kulislerden sızan yeni bilgilere dizi seyircilerin 3 yıldır hayalini kurduğu gibi Seyran’ın hamilelik sahnelerinin de olduğu zaman atlamasının yaşanacağı bir hikâyeyle biteceği öğrenildi.

YALI 3

Dizideki zaman atlamasında Ferit ve Seyran’ın kızları Duru’nun 20 yaş halini de görebileceğimiz de kulislerde konuşulan bir başka bilgi...

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Berkay Gezgin'in tutuklanmasına tepki gösterdiBerkay Gezgin'in tutuklanmasına tepki gösterdi
Flaş ayrılık! Sosyal medyada duyurdu...Flaş ayrılık! Sosyal medyada duyurdu...

Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider"

Trump'tan övgü dolu sözler: "Erdoğan iyi bir lider"

Yunan askerlerinden küstah slogan! Ankara'dan tepki...

Yunan askerlerinden küstah slogan! Ankara'dan tepki...

CHP kulislerini karıştıran iddia! ‘Kılıçdaroğlu yargı kararıyla...'

CHP kulislerini karıştıran iddia! ‘Kılıçdaroğlu yargı kararıyla...'

Fazla ödeme alacaklar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Fazla ödeme alacaklar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Gözler İBB Meclisi'ne çevrildi! Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi açıkladı

Gözler İBB Meclisi'ne çevrildi! Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.