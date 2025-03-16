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Finalden son anda vazgeçildi! Siyah Kalp dizisine o isim de dahil oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 15:02
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Final kararı verilmesinin ardından bu karardan vazgeçilen Siyah Kalp sezon sonuna kadar uzatıldı. Siyah Kalp dizisinin devam kararı sonrası diziye Erkan Bektaş da dahil oldu.

Finalden son anda vazgeçildi! Siyah Kalp dizisine o isim de dahil oldu

Siyah Kalp dizisinin önce 26. bölümde final yapmasına karar verilmiş, ardından da sezon sonuna kadar uzatılmıştı. Tims&B’in imza attığı Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni başarılı aktör Erkan Bektaş katılacak.

Kapadokya’da çekilen, senaryosunu Yıldız Tunç’un yazdığı diziye Erkan Bektaş’ın ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek’in (Hafsanur Sancaktutan) babası olarak katılacağı ve Hikmet’le de (Esra Dermancıoğlu) hikâyesi olacağı öğrenildi.

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YOLU YİNE KAPADOKYA’YA DÜŞTÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sezon Kapadokya’da çekilen “Kara Ağaç Destanı” dizisinde rol alan Erkan Bektaş’ın bir önceki dizisi “Safir” de aynı bölgede çekilmişti.

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Siyah Kalp’in 29 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek 35. bölümüyle sezonu kapatacak. Yapımcının bütçe indirimine gittiği dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğini reyting karnesi belirleyecek.

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Siyah Kalp
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