Finale az kaldı! İnci Taneleri'ne yeni bir isim daha

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “İnci Taneleri” perşembe akşamlarına damga vuruyor. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Mayıs sonunda ekran macerasını noktalayacak olan İnci Taneleri'ne yeni bir isim dahil oldu.

GİZEMLİ KARAKTER BELLİ OLDU

Şenol Sönmez’in yönettiği, dizinin son bölümünde yüzü görünmeyen gizemli karakter “Ferda”yı canlandıracak oyuncu belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Azem ile Simge Selçuk’un oynadığı Candan’ın evlilik dışı çocuğu olan Ferda’yı Taylan Meydan canlandıracak.

Meydan, İnci Taneleri’nin Cihan’ı Kubilay Aka’yla Abdullah Oğuz’un “Zaferin Rengi” filminde de önceki yıl beraber kamera karşısına geçmişti.