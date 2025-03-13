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  4. Finale sayılı günler kaldı! Yalı Çapkını bir bölüm daha uzatılabilir! Mert Ramazan Demir bir süre ortalarda görünmeyecek! Sebebi ise bakın neymiş...

Finale sayılı günler kaldı! Yalı Çapkını bir bölüm daha uzatılabilir! Mert Ramazan Demir bir süre ortalarda görünmeyecek! Sebebi ise bakın neymiş...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 09:07
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonda düşen reytingleri sonrası final kararı alındı. 100. bölümde final yapacağı konuşulan Yalı Çapkını'nın bir bölüm daha uzatılabileceği iddia edildi. Dizinin final yapmasından sonra da başrol Mert Ramazan Demir bir süre ortalarda görünmeyecek. Sebebi bakın neymiş...

Finale sayılı günler kaldı! Yalı Çapkını bir bölüm daha uzatılabilir! Mert Ramazan Demir bir süre ortalarda görünmeyecek! Sebebi ise bakın neymiş...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin finali için geri sayım başladı.

  1. bölümde ekran macerasını noktalayacak olan Yalı Çapkını dizisinin bir bölüm daha uzatılabileceği iddiası gündeme geldi.

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BİR BÖLÜM DAHA UZATILABİLİR

Onur Akay'ın iddiasına göre; Yalı Çapkını bu hafta 98. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 21 Mart’ta 99. bölüm, 28 Mart’ta ise 100. bölüm yayınlanacak. Dizi, 4 Nisan 2025 Cuma günü 101. bölümle final yapacak.

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Ancak dizinin final çekimlerinin Mert Ramazan Demir'e göre ayarlanması gerekiyor çünkü Demir dizi finalinden sonra askere gidecek. Askerliği nedeniyle ay sonunda dizideki işini bitirmesi gereken oyuncuya göre nasıl bir plan yapılacağı ise henüz belli olmadı.

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BAŞROL ASKERE GİDECEK

Yalı Çapkını'nın finalinden sonra ortalarda görünmeyecek olan ve askere gidecek olan Mert Ramazan Demir, 3 Nisan 2025’te İskenderun’daki birliğine teslim olacak. 30 Nisan 2025’te yemin töreni gerçekleşecek ve ailesi de bu özel gün için İskenderun’a gidecek. Demir, 3 Mayıs 2025’te ise terhis olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Mert Ramazan Demir
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