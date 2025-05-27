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"Fiyatlar ulaşılabilir" dedi, kişi başı kahvaltı fiyatı gündem oldu! Mehmet Şef yine sosyal medyada konuşuldu

Mehmet Yalçınkaya'nın yeni restoranı gündemden düşmüyor. Bir içerik üreticisi bu sefer de Mehmet Şef'in restoranında serpme kahvaltı yaptı. "Fiyatlar ulaşılabilir" diyen influencer kişi başı ücretini söyleyince sosyal medyada tartışma yarattı.

"Fiyatlar ulaşılabilir" dedi, kişi başı kahvaltı fiyatı gündem oldu! Mehmet Şef yine sosyal medyada konuşuldu
Kubra Akalın

Şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara’da açtığı yeni restoranıyla bir süredir sosyal medyada gündemde. Mehmet Şef'in restoranındaki fiyatlar sık sık tartışma konusu oluyor.

Daha önce domates salatasının 400 TL olmasıyla gündeme gelen restoranda bu sefer serpme kahvaltıya giden bir içerik üreticisi fiyatları paylaştı.

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Yapılan paylaşımda Mehmet Şef'in restoranındaki serpme kahvaltının fiyatı dikkat çekti.

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Kişi başı 900 TL olan serpme kahvaltı için vlog çeken bir influencer "Fiyatlar ulaşılabilir" dedi.

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Gezi mekan rehberi adlı sayfa ayrıca kahvaltıya portakal suyu ve menemenin dahil olmadığını da söyleyince sosyal medya yıkıldı.

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Sosyal medyda fiyatları normal bulanlar olduğu gibi bu kahvaltı için 900 TL'yi fazla bulanlar da vardı. Sosyal medyada "Bu kadar basit menüye saçma para", "Ya görünen kahvaltıda kalite adına farklı bir şey yok", "Adam 2 domates dilimlemiş neresi farklı", "Gittim denedim gereksiz pahalı aşırı pahalı" yorumları yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
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