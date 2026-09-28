Kavak Yelleri ekibi yıllar sonra buluştu: 2 milyondan fazla izlendi

Usta oyuncuları bir araya getiren kadrosuyla ve ekrana yansıttığı aile komedisiyle Star TV’de yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Tuzlu Kahve bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyicilerine bir nostaljiyi daha yaşatmaya hazırlanıyor.

Tuzlu Kahve renkli hikayesiyle izleyicinin dikkatini çeken başarılı projeler arasına adını yazdırmayı başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nevra Serezli,Nebahat Çehre, Enis Arıkan gibi isimler yer alıyor.

NEBAHAT ÇEHRE SERT ELEŞTİRİLDİ

Dizi özellikle Nebahat Çehre ve Yasemin Ergene’nin ekrana yeniden döndüğü proje olmasıyla da adından söz ettirdi. Çehre’nin Aşk-ı Memnu projesinde olduğu gibi sesi için dublaj tercih etmesi de tartışmalara sebebiyet vermişti.

BAŞKA BİR EVRENDE YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek yeni bölüme Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç’in dahil edilmesi izleyicilerin bir kısmını 2007 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Kavak Yelleri dizisine götürdü. Kavak Yelleri dizisinde Sarp Apak, “Güven Karakuş” karakterine hayat verirken, Ceren Moray ise “Su” karakterini canlandırıyordu.

Aynı dizide Pelin Karahan Aslı, Dağhan Külegeç ise Efe olarak hafızalara kazındı. Kavak Yelleri dizisinde dört yakın arkadaşa hayat veren karakterlerin başka bir dizide yeniden bir araya gelmesi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dizinin 5 bölüm tanıtımı 2 milyondan fazla izlenme aldı.