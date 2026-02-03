Friends yıldızı değişimiyle gündemde! Her şeyi bırakıp otomobil galerisi açtı

Friends dizisinde canlandırdığı Joey Tribbiani karakteriyle hafızalara kazınan Matt LeBlanc, uzun bir aranın ardından yeniden gündemde. Ünlü oyuncu, Super Bowl için hazırlanan yeni Dunkin’ Donuts reklamı ile ekranlara dönmeye hazırlanırken, reklamdan yalnızca bir gün önce Los Angeles’ta verdiği görüntüyle hayranlarını şaşırttı.

Reklam filmindeki şık ve bakımlı görünümünden oldukça uzak olan LeBlanc, Pazar günü Los Angeles’ta bir benzin istasyonunun marketine uğrarken objektiflere takıldı.

Yeni Dunkin’ Donuts reklamı, nostalji rüzgârı estiriyor. Matt LeBlanc, bu projede Friends’ten rol arkadaşı Jennifer Aniston ve Seinfeld yıldızı Jason Alexander ile yeniden bir araya geliyor. Reklamın merkezinde ise Dunkin’ Donuts hayranı olarak bilinen Ben Affleck yer alıyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

Bu reklam, Matt LeBlanc için aynı zamanda uzun bir aradan sonra kameralar karşısına dönüş anlamı taşıyor. Ünlü oyuncu, 2021’de yayınlanan Friends HBO reunion özel bölümü sonrası herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almamıştı.

LeBlanc, daha önce yaptığı açıklamalarda bir süre Hollywood’dan uzak kalmak istediğini, hatta bu dönemde otomobil galerisi işlettiğini söylemişti.