Furkan Kızılay'ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?”

MYNET DETAY- Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazındıktan sonra Survivor'a da katılan Furkan Kızılay, 1 Haziran'da evlendiği eşi Tutku Yılmaz ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara tepki göstermişti. Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" demişti.

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unun bu sefer de kazancı merak edildi. Furkan Kızılay'a sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” soruları yağdı.

Oyuncu ise bu sorulara tepki göstererek şunları söyledi:

“Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz.”