MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Furkan Kızılay'ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?”

Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Havuç’ rolüyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, sosyal medya kullanıcılarından aldığı “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” sorularına tepki gösterdi.

Furkan Kızılay'ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?”
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazındıktan sonra Survivor'a da katılan Furkan Kızılay, 1 Haziran'da evlendiği eşi Tutku Yılmaz ile ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tutku Yılmaz ile evlenen Furkan Kızılay, sosyal medyada eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara tepki göstermişti. Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" demişti.

Furkan Kızılay ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” 1

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'unun bu sefer de kazancı merak edildi. Furkan Kızılay'a sosyal medyada “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” soruları yağdı.

Furkan Kızılay ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” 2

Oyuncu ise bu sorulara tepki göstererek şunları söyledi:

Furkan Kızılay ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” 3

“Lütfen kendi işinize, gücünüze, kazancınıza bakın benim ne kazandığım kimseyi ilgilendirmiyor. Çok merak ediyorsanız Google’a ismimi yazarak yer aldığım bütün projeleri görebilirsiniz.”

Furkan Kızılay ı kızdıran soru: “Çalışmadan nasıl para kazanıyorsun?” 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rapçi Lvbel C5 neden tutuklanmıştı? Gündem olduRapçi Lvbel C5 neden tutuklanmıştı? Gündem oldu
"Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı! Duyanlar inanamadı"Dilim ağzıma büyükmüş" deyip kararını açıkladı! Duyanlar inanamadı

Anahtar Kelimeler:
Furkan Kızılay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

CHP’den iddialı çıkış! Dikkat çeken 9 aylık anket grafiği…

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

Düşen yolcu uçağının pilotuyla ilgili olay iddia! Annesi ölünce...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.