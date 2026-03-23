Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı öldürülmüştü! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olay sonrası cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, azmettirdiği aktarılan Aleyna Kalaycıoğlu ve beraberindekiler bugün adliyeye sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı. Kimseyi azmettirmediğini savunan Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Olay 19 Mart günü İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan cinayet kısa sürede Türkiye gündeminin üst sıralarına oturdu.

ARACA ATEŞ EDİLDİ, KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Repçi Vahap Canbay'ın da (Canbay) bulunduğu araca ateş etmiş ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı vefat etmişti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, cinayeti işleyen Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kayıplara karışmıştı. Ekipler Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatırken, Yapılan çalışmalar sonucu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINA ALINDI

Türkiye gündemini sarsan olayla ilgil olarak türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Böylece toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

KALAYCIOĞLU'NUN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve Gayrettepe Cinayet Büroda sorgulanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan Sabah'ın haberine göre Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde kimseyi azmettirmediğini savundu.

"KÖPEĞİNİ VERMEYE GİTTİK, CANBAY'I GÖRÜNCÜ ALAATTİN ARACA DOĞRU ATEŞ ETTİ"

Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı.

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

