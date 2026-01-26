MAGAZİN

Futbolcuları ifşalamıştı! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı

Fenomen Danla Bilic, yıllar önce futbolcular ile mesajlarını ifşa ederek tanınırlık kazanmıştı. Burak Aktürk'le Açık Koltuk programına konuk olan Bilic'in Alper Potuk açıklaması dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Danla Bilic, yıllar önce futbolcuları ifşalayarak daha popüler olmuştu.

O dönem yalnızca Twitter’da aktif bir kullanıcı olan Danla Bilic, bazı ünlü futbolcularla yaptığı yazışmaları paylaşarak kısa sürede tüm haber sitelerinde yer aldı. Bilic’in Instagram üzerinden Yusuf Erdoğan ve Emre Çolak gibi futbolculara mesaj atmıştı.

O dönem gelen mesajlara ise Alper Potuk yanıt vermişti. Danla Bilic, son olarak katıldığı programda yıllar sonra itirafta bulundu.

Bilic, zamanında ifşaladığı Alper Potuk'u kendi programı DanlaCast'e çağırdığını fakat Potuk'un gelmek istemediğini söyledi.

Bilic, "Futbolculara attığım her mesaj için çok pişmanım. Ekmeğini yedim mi? Yedim, evet. Alper Potuk'tan özür dileyip helallik isteyecektim ama gelmiyor" dedi.

