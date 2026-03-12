MAGAZİN

Yönetmen Cemal Alpan hayatını kaybetti!

Yönetmen Cemal Alpan, 57 yaşında hayata veda etti. Alpan'ın cenazesi, bugün Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Öznur Yaslı İkier

Pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybeden yönetmen Cemal Alpan, doğum gününde vefat etti.

Alpan'ın vefatını kardeşi Cem Alpan, sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Ağabeyim, Cemal Alpan’ı kaybettik. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. 11 Mart sabahı, doğum gününde son nefesini verdi. Bu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan sevgili dostlarının da başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Cem Alpan, yaptığı bir diğer açıklamasında da ağabeyinin cenaze töreni detaylarını duyurdu. Usta yönetmen, bugün öğle namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Cemal Alpan'ın vefatının ardından bazı ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

