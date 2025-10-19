MAGAZİN

Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim

Hollywood’un en dikkat çekici isimlerinden Kim Kardashian, yine herkesin önüne geçti. Ünlü yıldız, Los Angeles’ta düzenlenen Academy Museum Gala gecesinde yüzünü kapadığı stiliyle adından söz ettirdi.

Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim
Kubra Akalın

Academy Museum Gala'da ünlüler geçidi vardı. Ancak Kim Kardashian yine tarzıyla herkesin önüne geçti.

44 yaşındaki skandallar kraliçesi Kardashian, geceye ten rengi bir maske takarak katıldı. Ünlü ismin yüzünü tamamen kaplayan bu maske, saçlarını da içine alıyordu. Fotoğrafçılara poz verirken giydiği nude tonlarında Maison Margiela imzalı elbise, vücuda oturan korseli yapısıyla dikkat çekti.

Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim 1

Elbisenin eteğinden uzanan kollar, yarasa kanadını andıran bir görünüm yarattı. Kardashian, zaman zaman maskesini düzeltirken ya da ellerini beline koyarken bu efekt göz kamaştırıcı bir hale geldi.

Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim 2

Kombinini dev taşlarla süslenmiş pırlanta bir choker kolye, zümrüt yüzükler ve pençe şeklinde tırnakları ile tamamlayan Kim Kardashian, yine gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim 3

Bu, Kardashian’ın yüzünü kapatan bir maskeyle katıldığı ilk etkinlik değil. 2021 Met Gala’da da tamamen siyah giyinen Kim, bu görünümüyle uzun süre gündemden düşmemişti.

