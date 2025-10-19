Gala tarzıyla yine herkesin önüne geçti! Şaşkına çeviren seçim

Academy Museum Gala'da ünlüler geçidi vardı. Ancak Kim Kardashian yine tarzıyla herkesin önüne geçti.

44 yaşındaki skandallar kraliçesi Kardashian, geceye ten rengi bir maske takarak katıldı. Ünlü ismin yüzünü tamamen kaplayan bu maske, saçlarını da içine alıyordu. Fotoğrafçılara poz verirken giydiği nude tonlarında Maison Margiela imzalı elbise, vücuda oturan korseli yapısıyla dikkat çekti.

Elbisenin eteğinden uzanan kollar, yarasa kanadını andıran bir görünüm yarattı. Kardashian, zaman zaman maskesini düzeltirken ya da ellerini beline koyarken bu efekt göz kamaştırıcı bir hale geldi.

Kombinini dev taşlarla süslenmiş pırlanta bir choker kolye, zümrüt yüzükler ve pençe şeklinde tırnakları ile tamamlayan Kim Kardashian, yine gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Bu, Kardashian’ın yüzünü kapatan bir maskeyle katıldığı ilk etkinlik değil. 2021 Met Gala’da da tamamen siyah giyinen Kim, bu görünümüyle uzun süre gündemden düşmemişti.