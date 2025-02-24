Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda? 24 Şubat TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Bu akşam televizyonda neler var? 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanacak programlar, diziler ve maçlar hakkında detaylı bilgi ve yayın akışı araştırılıyor. Öte yandan merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?
24 Şubat 2025 Pazartesi TV yayın akışına göre bu akşam; ATV’de Kardelenler, Kanal D’de Uzak Şehir, NOW’da Kızıl Goncalar, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Süt Kardeşler, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8’de Survivor 2025 yayınlanacak.
Bunun yanı sıra, Galatasaray - Fenerbahçe maçı da futbolseverlerin ilgisini çekecek.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:45 Siyah Beyaz Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı
06:25 Hayallerinin Peşinde Bölüm
07:15 Benim Güzel Ailem Bölüm
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm
13:15 Seksenler
14:20 Teşkilat Bölüm
17:45 Lingo Türkiye Bölüm
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine Bölüm
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:50 Kral Kaybederse
23:50 Sahipsizler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:20 Başka Bir Gün
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