Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda? 24 Şubat TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var?

Bu akşam televizyonda neler var? 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yayınlanacak programlar, diziler ve maçlar hakkında detaylı bilgi ve yayın akışı araştırılıyor. Öte yandan merakla beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat 2025 Pazartesi TV yayın akışına göre bu akşam; ATV’de Kardelenler, Kanal D’de Uzak Şehir, NOW’da Kızıl Goncalar, Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de Süt Kardeşler, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8’de Survivor 2025 yayınlanacak.

Bunun yanı sıra, Galatasaray - Fenerbahçe maçı da futbolseverlerin ilgisini çekecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

24 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

02:45 Siyah Beyaz Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Hudutsuz Sevda

02:30 Her Yerde Sen

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı

06:25 Hayallerinin Peşinde Bölüm

07:15 Benim Güzel Ailem Bölüm

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse Bölüm

13:15 Seksenler

14:20 Teşkilat Bölüm

17:45 Lingo Türkiye Bölüm

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine Bölüm

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:50 Kral Kaybederse

23:50 Sahipsizler

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:20 Başka Bir Gün