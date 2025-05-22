Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alacak isimler gündemde! Coşkun Sabah, Güliz Ayla, Ebru Yaşar...

Galatasaray 25. şampiyonluğunu kutlamak için hazırlıklara başladı. 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı’da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına katılacak sanatçılar merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Simge'nin sahne aldığı kutlamalarda bu yıl kimler var?

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA KİMLER VAR?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkacak şarkıcılar; Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

Sahne alacak isimler belli olunca sosyal medyada hızla bu isimler konuşulmaya başlandı. Coşkun Sabah en çok konuşulan isimler arasında hızlıca yerini alırken bazı taraftarlar bu şarkıcıların bir kısmını beğenmedi.

Sosyal medyada "Galatasaray Saygı1 mi çekiyor bu ne?","Dua Lipa nerede ya?", "Çok güçlü bir müzik listesi", "Listeye ağzım açık bakıyorum" yorumları yapıldı.

Son dönemde Dua Lipa'nin şampiyonluk kutlamasında yer alması için sosyal medyada paylaşımlar yapılıyordu. Ancak bu konuda resmi açıklama olmamıştı.