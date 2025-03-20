Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Fenomen isim açıklama yaptı! Neden görüştüklerini anlattı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş ve Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

Ayrılığın ardından Lucas Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı söyleniyordu. İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu ve Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Duygu German aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan fenomen, şu ifadelere yer verdi: "Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar bir insan. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi yine beraber aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri İzmir'e döndüm..."

German, "Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin..." dedi.