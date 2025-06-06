Galaya dahi gidememişti! Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat hastanede tedavi görüyor! ''Dualarınızı bekliyorum''

Kanal D'de ekrana gelen ve yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem, beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'de eski kadrodan isimlerin yer alması herkesi heyecanlandırdı.

Filmde; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler rol aldı.

Görkemli bir gala ile izleyicisinin karşısına çıkan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ise son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Galaya dahi katılamayan ünlü ismin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

'ÇOK CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİM'

71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" dedi.

Gül Onat, geçtiğimiz yıl, Pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu.