Galaya dekoltesi damga vurmuştu! Asena Keskinci'nin yönetmen sevgilisi ortaya çıktı

Selin Türkmen’in ardından “Çimen” karakterine hayat vermek üzere Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılan Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasında boy gösterdi.

Galaya iddialı göğüs dekoltesiyle damga vuran Asena Keskinci yönetmen sevgilisiyle de mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

Asena Keskinci'nin bir süredir Üç Harfliler Mühür filminin yönetmeni olan Mert Uzunmehmet’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Asena Keskinci, geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele objektiflere yansımıştı. Kameraları fark eden ünlü oyuncunun yaşadığı panik ise dikkatlerden kaçmamıştı.