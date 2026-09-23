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Galaya dekoltesi damga vurmuştu! Asena Keskinci'nin yönetmen sevgilisi ortaya çıktı

Son dönemde hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettiren Asena Keskinci, rol aldığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasında boy gösterdi. Galada iddialı dekolteli tarzıyla dikkat çeken Keskinci, yönetmen sevgilisiyle verdiği mutluluk pozuyla da geceye damga vurdu.

Galaya dekoltesi damga vurmuştu! Asena Keskinci'nin yönetmen sevgilisi ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Selin Türkmen’in ardından “Çimen” karakterine hayat vermek üzere Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılan Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı “Üç Harfliler: Mühür” filminin galasında boy gösterdi.

Galaya iddialı göğüs dekoltesiyle damga vuran Asena Keskinci yönetmen sevgilisiyle de mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.

Galaya dekoltesi damga vurmuştu! Asena Keskinci nin yönetmen sevgilisi ortaya çıktı 1

Asena Keskinci'nin bir süredir Üç Harfliler Mühür filminin yönetmeni olan Mert Uzunmehmet’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Galaya dekoltesi damga vurmuştu! Asena Keskinci nin yönetmen sevgilisi ortaya çıktı 2

Asena Keskinci, geçtiğimiz aylarda Cihangir’de yeni sevgilisiyle el ele objektiflere yansımıştı. Kameraları fark eden ünlü oyuncunun yaşadığı panik ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Asena Keskinci
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