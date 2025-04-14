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13 Nisan Survivor'da Ayşe diskalifiye mi oldu? "Yarışmaya devam etmek istemiyorum"

Survivor'da uzun süre sakat kaldıktan sonra yarışmada kalmaya devam eden Ayşe Yüksel ısınma hareketleri yaparken yine sakatlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Yüksel diskalifiye mi oldu? "Yarışmaya devam etmek istemiyorum" diyen Ayşe Yüksel hakkındaki gelişmeler haberimizde...

Kubra Akalın

Survivor All Star 2025 yarışmasının 13 Nisan akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar büyük mücadele verdi. Ancak Ayşe Yüksel yarışma öncesinde ısınırken yine sakatlanınca olanlar oldu. Ayşe Yüksel elenecek mi, diskalifiye mi oldu merak edildi.

Mynet'in Sesi

"BENİM PSİKOLOJİM BİTTİ"

Survivor Ayşe oyun esnasında kenarda ısınma hareketleri yaparken sağ bacağında acı içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Ayşe raporlu oldu ve oynayamadı. Olay sonrası konuşan Ayşe "Nazardan çıktı bazı şeyler, nasip her şey. Artık zorlamanın gerek olmadığını düşünüyorum ve daha fazla yarışmaya devam etmek istemiyorum. Ben artık yoruldum" dedi.

Bu sözler üzerine hem Murat Ceylan hem de yarışmacılar "Öyle bir karar yok" dese de Ayşe "Yok istemiyorum" diyerek ağladı.

"Ben artık yoruldum" diyen Survivor Ayşe tüm tesellilere rağmen gitmek istediğini ifade etti.

Murat Ceylan bunun üzerine "Üzüntünü de anlıyorum %100 de haklısın ama şu anda bu süreci hızlandıracak tek şey var senin moral motivasyon olarak iyi durman, kenardan arkadaşlarına destek olman" dedi.

Ayşe Yüksel ise "Ben kenardan bir şeyler yapmaktan sıkıldım benim psikolojim bitti yeter yani ben artık o noktadayım. Sonuca göre konuşalım tekrar" dedi.


Ayşe Yüksel'in yarışmadan ayrılıp ayrılmadığı henüz belli değil.

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Ayşe Yüksel
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