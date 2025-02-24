Hasan Can Kaya'da anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı! "Göğüs görmek istiyorum" deyince sevgilisi parka çağırmış

Devamında ise konuk "Ben açık açık hiç görmedim görmek istiyorum dedim. O da benim efendiliğime hayran kaldı. Dedi ki çok acele etme pişman olursun dedi. Parka gel göstereceğim dedi. Ben de o kadar seviniyorum ki ünlü görsem o kadar heyecan yapmam" dedi.