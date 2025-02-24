Hasan Can Kaya'da anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı! "Göğüs görmek istiyorum" deyince sevgilisi parka çağırmış

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programına katılanların anlattıkları ağızları açık bırakıyor. Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan Savaş adındaki bir konuk sınırları zorladı ve açık açık anlattığı özel hayatıyla stüdyoyu bir hayli şaşırttı.
"Çok acil evlenmek istiyorum" diyen Savaş devamında "Son 2 sene içerisinde 3 tane sevgilim oldu" dedi. Konuk olarak stüdyoda bulunan Savaş buradan sonra söyledikleriyle şok etkisi yarattı:
"Üçü de beni kandırdı, önce kadınım dedi erkek çıktı" diyen Savaş'ı duyan Hasan Can "Bir dakika erkek mi çıktılar yani trans mı çıktılar? Nasıl anlamadın?" diyerek konuyu anlamaya çalıştı.
Konuk ise "Ciddi düşünüyordum, internetten görüştük. Doğrusu şöyle oldu; tırnakları boyalıydı, saçı makyajı her şeyi vardı. Ben birincisiyle olduğumda hiç meme görmedim, benim öyle sapık bir niyetim yok" diyerek ağızları açık bıraktı.
Hasan Can Kaya ise "Sen bu kızlarla birlikte olurken mi anladın erkek olduklarını?" diye sordu. Savaş ise "Olmadım abi! Ben göğüs görmek istiyordum hiç görmemiştim" diyerek açık açık derdini anlattı. O anlarda stüdyo gülmekten kırıldı.
Devamında ise konuk "Ben açık açık hiç görmedim görmek istiyorum dedim. O da benim efendiliğime hayran kaldı. Dedi ki çok acele etme pişman olursun dedi. Parka gel göstereceğim dedi. Ben de o kadar seviniyorum ki ünlü görsem o kadar heyecan yapmam" dedi.
Hasan Can bu sözlerin üzerine "Sen fuhuşa karşısın yani? Daha önce hiç ilişkin olmadı mı?" deyince Savaş "Oldu da göstermediler? Abi sen günde kaç defa görüyorsun?" diyerek sözünü sakınmadı.
Savaş parka giderken göğüs görecek diye çeyrek altın bile aldığını açıkladı.
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