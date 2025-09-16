Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?"

YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla popülerlik kazanan ve daha sonrasında Exxen platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya sezon sonunda ayrılık kararı aldı.
“Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edilen Hasan Can Kaya’nın programı Konuşanlar, artık Disney Plus platformunda yayınlanacak.
Konuşanlar yeni bölümüyle 19 Eylül'de Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayacak. Programın tanıtımı için "Yaz Shot Extra" bölümü Youtube'da yayınlandı.
Formunda olan Hasan Can Kaya dekolte giymiş bir konuğunu görünce yine dayanamadı. Hasan Can Kaya Nisa adındaki konuğuna "Nisacım dekolteni giymiş ve bu aşırı ciddiyetle kulüpte gibi takılıyorsun orada" dedi.
Nisa ise yanıt olarak "Nedeni şu bir yerden veriyorsan diğer yerden kapaman gerekiyor" dedi. Hasan Can Kaya yanıta şaşırarak "Yani sen bu dekolteyi bize verdiğini düşünüyorsun" ifadelerini kullandı.
Konuk ise "Evet" deyince komedyen "Diyorsun ki bir de gülersem o... mu zannederler?" diyerek şoke etti.
Nisa adlı konuk "Evet kesinlikle bu şekil düşünüyorum bu arada" dedi.
Kaya konuğuna "Burada özellikle dekolteye ihtiyaç yok bu bir komedi programı pavyon mu lan burası?" ifadelerini kullandı.
