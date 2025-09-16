MAGAZİN

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?"

Hasan Can Kaya şaşırtan bir karar alarak Exxen'i bıraktı ve Disney'e geçti. İlk bölümü 19 Eylül'de Disney'de yayınlanacak Konuşanlar için tanıtım bölümü çekildi. Hasan Can Kaya yine dekolteli konuğu görünce kendini tutamadı.

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?"
Kubra Akalın

YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla popülerlik kazanan ve daha sonrasında Exxen platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya sezon sonunda ayrılık kararı aldı.

“Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edilen Hasan Can Kaya’nın programı Konuşanlar, artık Disney Plus platformunda yayınlanacak.

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

KONUŞANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konuşanlar yeni bölümüyle 19 Eylül'de Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayacak. Programın tanıtımı için "Yaz Shot Extra" bölümü Youtube'da yayınlandı.

"DEKOLTEYE İHTİYAÇ YOK"

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?" G1

Formunda olan Hasan Can Kaya dekolte giymiş bir konuğunu görünce yine dayanamadı. Hasan Can Kaya Nisa adındaki konuğuna "Nisacım dekolteni giymiş ve bu aşırı ciddiyetle kulüpte gibi takılıyorsun orada" dedi.

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?" G2

Nisa ise yanıt olarak "Nedeni şu bir yerden veriyorsan diğer yerden kapaman gerekiyor" dedi. Hasan Can Kaya yanıta şaşırarak "Yani sen bu dekolteyi bize verdiğini düşünüyorsun" ifadelerini kullandı.

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?" G3

Konuk ise "Evet" deyince komedyen "Diyorsun ki bir de gülersem o... mu zannederler?" diyerek şoke etti.

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?" G4

Nisa adlı konuk "Evet kesinlikle bu şekil düşünüyorum bu arada" dedi.

Hasan Can Kaya Disney'e hızlı bir giriş yaptı! Dekolteli konuğu görünce dayanamadı! "Pavyon mu lan burası?" G5

Kaya konuğuna "Burada özellikle dekolteye ihtiyaç yok bu bir komedi programı pavyon mu lan burası?" ifadelerini kullandı.

