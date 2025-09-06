MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hasan Can Kaya, Disney'den tam 325 bin dolar kazanacak! Exxen kazancı da ortaya çıktı

Türkiye’nin en çok konuşulan projelerinden biri olan Konuşanlar ile tanınan Hasan Can Kaya Exxen'i bırakınca herkesi şaşırttı. Hasan Can Kaya Disney ile anlaştı. Bakın kazancı ne kadar olacak.

Hasan Can Kaya, Disney'den tam 325 bin dolar kazanacak! Exxen kazancı da ortaya çıktı
Kubra Akalın

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya yeni sezon öncesi kararını verdi Exxen'den ayrıldı. Disney ile anlaşan Hasan Can Kaya'nın kazancı da ortaya çıktı.

Sina Koloğlu Oda TV'de yer alan yazısında Hasan Can Kaya'nın hem Exxen kazancını hem de Disney'den alacağı ücreti açıkladı.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

Hasan Can Kaya, Disney den tam 325 bin dolar kazanacak! Exxen kazancı da ortaya çıktı 1

Hasan Can Kaya'nın Exxen'den aldığı para 270 bin dolarmış. Ünlü komedyen Disney'den ise tam 325 bin dolar kazanacak.

Hasan Can Kaya, Disney den tam 325 bin dolar kazanacak! Exxen kazancı da ortaya çıktı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Boz Hasan Can Kaya'yı fena harcadı: Alakasız... Murat Boz Hasan Can Kaya'yı fena harcadı: Alakasız...

"VEFA BORCUM YOK" DEMİŞTİ

Hasan Can Kaya yıllar önce Exxen'e geçtiği için eleştirilince "30.000 tweet atıldı, inkar etmez zaten geçtikten 2 ay sonra şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim, özetle söyleyeyim Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyerek gündeme gelmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afiş krizi! Yeni afişi görenler şaştı kaldıAfiş krizi! Yeni afişi görenler şaştı kaldı
Transparan tercihi! Kırmızı halıya damga vurduTransparan tercihi! Kırmızı halıya damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya hasan can kaya konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.