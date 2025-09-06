Hasan Can Kaya, Disney'den tam 325 bin dolar kazanacak! Exxen kazancı da ortaya çıktı

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya yeni sezon öncesi kararını verdi Exxen'den ayrıldı. Disney ile anlaşan Hasan Can Kaya'nın kazancı da ortaya çıktı.

Sina Koloğlu Oda TV'de yer alan yazısında Hasan Can Kaya'nın hem Exxen kazancını hem de Disney'den alacağı ücreti açıkladı.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'den aldığı para 270 bin dolarmış. Ünlü komedyen Disney'den ise tam 325 bin dolar kazanacak.

"VEFA BORCUM YOK" DEMİŞTİ

Hasan Can Kaya yıllar önce Exxen'e geçtiği için eleştirilince "30.000 tweet atıldı, inkar etmez zaten geçtikten 2 ay sonra şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim, özetle söyleyeyim Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" diyerek gündeme gelmişti.