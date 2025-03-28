Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 50 kilo verdi! Değişimiyle şaşırttı

'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Serkan Şengül verdiği kilolarla gündemde. 130 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu. Şengül, zayıflama sürecini ''Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.'' sözleriyle anlattı. YORUM YAĞDI TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan 47 yaşındaki oyuncu ve senarist Serkan Şengül'ün son hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncuya 'gençleşmiş resmen', 'başkası gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.

Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.