MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül tam 50 kilo verdi! Değişimiyle şaşırttı

Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde canlandırdığı galerici Şahin karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Şengül değişimiyle gündemde. 130 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Şengül adeta bambaşka biri oldu. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Serkan Şengül verdiği kilolarla gündemde.

130 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan ünlü isim tam 50 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

oyuncu 2

Şengül, zayıflama sürecini ''Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum.'' sözleriyle anlattı.

OYUNCU 3

YORUM YAĞDI

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk olan 47 yaşındaki oyuncu ve senarist Serkan Şengül'ün son hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncuya 'gençleşmiş resmen', 'başkası gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

oyuncu 4

Mynet'in Sesi

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu kolpaçino
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Son Ekrem İmamoğlu anketi KONDA'dan! Çarpıcı sonuçlar...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

Ödeme sistemi resmen sil baştan yazılıyor...

İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı

Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı

Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı

Eylemci Pikachu yine meydanlarda... Bu kez polisle poz verdi!

Eylemci Pikachu yine meydanlarda... Bu kez polisle poz verdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.