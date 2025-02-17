Merve Taşkın gözaltı sonrasında yaşadıklarını anlattı! "Pavyondan topladıkları İranlı kızları da..."

Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı nedeniyle gündemdeydi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım nedeniyle, 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından Taşkın'ın avukatı Feyza Altun X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Merve Taşkın adli kontrol ile serbest' ifadelerini kullandı.
Fenomen gözaltı sonrasında yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı. Neler yaşadığını anlatan Merve Taşkın "Bu sefer ağladım" dedi.
"Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. (Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum buradan)" diyen fenomen şunları yazdı:
"İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05:00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler.
Kızlardan biri, başlangıçta nezarethaneye düştüğü için ağlıyordu. Ancak sonra, benim Türk olduğumu ve sosyal medyadan dolayı orada bulunduğumu öğrenince gülmeye başladı. İçeride Türk olduğunu fark edince, yanındaki kişilere anlattı:
'Türk, Türk'e bunu yapıyorsa, ben niye ağlayayım?' dedi. Pavyonda Türkler de vardı, onların da ifadeleri alındı. Sonrasında serbest bırakıldılar. Birisi bana, "Sen niye burada tutuluyorsun ki?" diye sordu."
"Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm" diyen fenomen Taşkın devamında da şunları söyledi: "Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi.
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