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  4. Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç Kandilli'deki Boğaz manzaralı köşkünün kapılarını ilk kez açtı! Görenler hayran kaldı

Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç Kandilli'deki Boğaz manzaralı köşkünün kapılarını ilk kez açtı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 09:39
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2016 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, Kandilli'deki Boğaz manzaralı köşkünün kapılarını ilk kez Admissleeast dergisine açtı. Köşkteki her detay çok beğenildi. Boğaz'a akıyormuş gibi görünen sakin havuz herkesi mest etti.

2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, Kandilli'deki Boğaz manzaralı çok merak edilen köşkünün kapılarını
Admissleeast dergisine açtı.

Caroline Koç, eşi Mustafa Koç ile Kandilli'de 19. yüzyıldan kalma köşkü nasıl bulduklarını ve restorasyon sürecini tek tek anlattı.

Mynet'in Sesi

KÖŞKTE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Caroline Koç, "Bu güzel ev, olgun çam ağaçları ve iki manolyanın arkasında neredeyse gizlenmiş gibiydi. Mustafa ve ben, onu daha önce hiç fark etmediğimize inanamadık" dedi.

'MUHTEŞEM BOĞAZ MANZARALARI SUNUYOR'

'MUHTEŞEM BOĞAZ MANZARALARI SUNUYOR'
Caroline Koç, evini çevreleyen yeşilliğe bakarken de "İstanbul'un Asya yakası kalbimde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Daha sessiz, geleneklere bağlı, ancak yine de muhteşem Boğaz manzaraları sunuyor" ifadelerini kullandı.

"İLERİDE NE OLACAK?"

"İLERİDE NE OLACAK?"
Caroline Koç, bu evin geleceği ne olacak sorusuna da, "Hikayemizin ortaya çıktığı yer burası ve umarım anıların yaratıldığı bir yer olarak kalır. Ailemizin bir yansıması olarak kalmasını istiyorum, bizimle birlikte gelişen ama ruhunu asla kaybetmeyen bir alan. Onu, gelecek nesillerin şu anda hissettiğimiz sıcaklığı, tarihi ve sevgiyi hissedebileceği, İstanbul'un dokusuna işlenmiş kendi yolculuğumuzun bir devamı olarak hayal ediyorum" diyerek yanıt verdi.
Çek tasarımcı Jindrich Halabala'nın 1930'lu yıllardaki koltuklarının yer aldığı salonda, sanatçı Tayfun Erdoğmuş'un boyadığı duvarlar, Marc Quinn ve Taner Ceylan'ın sanat eserlerine çarpıcı bir fon oluşturuyor.
Evinde Uşak halısına da yer veren Caroline Koç, Frank Gehry'nin Contour sandalyesini de konumlandırmış. Boğaz'a akıyormuş gibi görünen sakin havuza, Çin heykelleri tiyatro havası katıyor.
Anahtar Kelimeler:
Köşk
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