Pınar Altuğ'un lüks evini görenler hayran kaldı! Cam tavan detayı dikkat çekti

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı, her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa lüks eviyle dikkat çekti.

EVİ TAM NOT ALDI

2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un Su adını verdiği bir kızı var.

Eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı evin detaylarını sosyal medya üzerinden paylaşan ünlü isim bu paylaşımıyla beğeni topladı.

Pınar Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi.

CAM TAVAN DİKKAT ÇEKTİ Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un sade, spor ve şık seçimleri takipçilerinden tam not aldı.