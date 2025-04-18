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Pınar Altuğ'un lüks evini görenler hayran kaldı! Cam tavan detayı dikkat çekti

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiriyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa lüks eviyle gündem oldu. Pınar Altuğ'un cam tavanlı evini görenler hayran kaldı.

Öznur Yaslı İkier

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı, her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa lüks eviyle dikkat çekti.

Mynet'in Sesi

EVİ TAM NOT ALDI

2008 yılında kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un Su adını verdiği bir kızı var.
Eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı evin detaylarını sosyal medya üzerinden paylaşan ünlü isim bu paylaşımıyla beğeni topladı.
Pınar Altuğ'un evinin dekorasyonu çok beğenildi.

CAM TAVAN DİKKAT ÇEKTİ

CAM TAVAN DİKKAT ÇEKTİ
Evinin bir köşesinde cam tavan olduğu görülen Pınar Altuğ'un sade, spor ve şık seçimleri takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü çiftin evine sosyal medyada; 'çok ferah', 'en güzel ünlü evi', 'çok ama çok güzelmiş' gibi yorumlar yapılıyor.
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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