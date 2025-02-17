Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri dile düştü! Eski aşık neler dedi neler...

Filmin en dikkat çeken anlarından biri, başrol oyuncularının yer aldığı sevişme sahnesiydi. İzleyiciler bu cesur sahnenin ardından hem oyuncuların performansını hem de sahnelerin fazla müstehcen olmasını eleştirdi. Hande Erçel'in oyunculuğu yine topa tutulurken Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın eski aşkı ise fırsatını bulunca sözünü sakınmadı.