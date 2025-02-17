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Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri dile düştü! Eski aşık neler dedi neler...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.02.2025 14:52
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Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filminde Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri filmin önüne geçti. Ateşli sahneler sonrası Hakan Sabancı'nın eski aşkından paylaşımlar gecikmedi.

Netflix’in merakla beklenen yerli yapımı Rüzgara Bırak, seyircilerin beğenisine sunuldu. Rüzgara Bırak, Hande Erçel ve Barış Arduç’un performanslarıyla öne çıkıyor.

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı film, izleyicilere iç ısıtan bir aşk hikayesi sunarken, filmdeki cesur sevişme sahneleri de dikkatleri üzerine çekti.

"ALLAH HAKAN VE GUPSE'YA SABIR VERSİN"

Filmin en dikkat çeken anlarından biri, başrol oyuncularının yer aldığı sevişme sahnesiydi. İzleyiciler bu cesur sahnenin ardından hem oyuncuların performansını hem de sahnelerin fazla müstehcen olmasını eleştirdi. Hande Erçel'in oyunculuğu yine topa tutulurken Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın eski aşkı ise fırsatını bulunca sözünü sakınmadı.

Moda yarışmasıyla ün kazanan, çeşitli dizilerde oyuncu olan Aygün Aydın, bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Aygün Aydın, Hande Erçel'in sahnelerini paylaşarak "Namus abidesini izliyoruz" dedi.

Aydın bununla da kalmadı ve "Fevkalade oyunculuk bizim böyle yeteneklerimiz yoktu diye Ayşe'yle çalışmayı reddettik" dedi.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un ateşli sahnelerine sosyal medyada da "Allah Hakan ve Gupse'ye sabır versin" yorumları yağdı.

RÜZGARA BIRAK KONUSU

RÜZGARA BIRAK KONUSU

Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’nın yolu, şirketin geleceği için önemli bir otel projesi nedeniyle kesişir. Ege’nin sörf okulunun bulunduğu köye otel yapılacaktır ve Aslı bu amaçla Ege’yi ikna etmeye çalışır. Ancak Ege’yi ikna etmek düşündüğünden de zorludur.

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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