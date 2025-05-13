Zehra Güneş soluğu Amerika'da aldı! Tatil karelerine beğeni yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş, sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu yurt dışında aldı.
Instagram hesabından tatiline dair kareleri paylaşan Güneş, “İlk durak: Kaliforniya” notunu düşmeyi ihmal etmedi. Zehra Güneş’in ABD’de çektiği fotoğraflar, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Zehra Güneş'e, tatilinde Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın yıldız ismi Melissa Vargas eşlik etti.
Aynı zamanda VakıfBank’ın kaptanı olan Güneş, geride bıraktığı başarılı sezonda takımının şampiyonluğa uzanmasında önemli rol oynadı.
2024-2025 sezonunda VakıfBank formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Güneş, hem savunmada hem hücumda üst düzey performansıyla göz doldurdu.
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