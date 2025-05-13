Zehra Güneş soluğu Amerika'da aldı! Tatil karelerine beğeni yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş, sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu yurt dışında aldı.