Zuhal Topal 4 katlı lüks eviyle gündem oldu! Görenler hayran kaldı

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla evlere konuk oluyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa 4 katlı lüks eviyle adından söz ettirdi.
Eşi ve kızıyla birlikte bu evde yaşayan Zuhal Topal'ın evini gören herkes hayran kaldı. Kocaman bir bahçesi olan evin içerisinde adeta yok yok...
Ünlü ismin evinin içinde; sinema salonu, hamam, spor salonu, basketbol ve voleybol sahası bulunuyor.
Zuhal Topal evinin bahçesinde zaman zaman domates, salatalık, biber, maydonoz, çiçek, patlıcan, kabak, elma, limon yetiştiriyor.
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Topal'ın lüks evini görenler sosyal medyada; 'Ev değil saray yavrusu', 'Çok güzel', 'Harika görünüyor' şeklinde yorumlar yapıldı.
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