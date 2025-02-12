Zuhal Topal lüks evinin kar manzarasını paylaştı... Basketbol ve voleybol sahası bile var!

MYNET DETAY- Zuhal Topal İstanbul'a kar yağınca evinden kar manzarasını paylaştı. Lüks bir sitede villası olan Zuhal Topal'ın evinin detaylarını derledik. Basketbol sahasından organik tarım yaptığı yeşil alana kadar pek çok detayı bulunan evin iç dekorasyonunu da tanıdık bir isim yapmış...