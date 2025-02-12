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Zuhal Topal lüks evinin kar manzarasını paylaştı... Basketbol ve voleybol sahası bile var!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 14:43
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İstanbul'da kar yağınca Zuhal Topal lüks evinden kar manzarasını paylaştı. Zuhal Topal'ın lüks detaylara sahip, devasa bahçesi ve havuzu olan evi merak edildi. İşte Zuhal Topla'ın basketbol ve voleybol sahası bile olan lüks villası...

MYNET DETAY- Zuhal Topal İstanbul'a kar yağınca evinden kar manzarasını paylaştı. Lüks bir sitede villası olan Zuhal Topal'ın evinin detaylarını derledik. Basketbol sahasından organik tarım yaptığı yeşil alana kadar pek çok detayı bulunan evin iç dekorasyonunu da tanıdık bir isim yapmış...

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Zuhal Topal'ın lüks villasına dair eşi "Zuhal Hanım daha iyi anlatır bunları çünkü evin iç dekorasyonunu Zeynep Ilıcalı ile birlikte ikisi yaptı, bunların seçimlerini ikisi beraber yaptılar" dedi.

Yurt dışından alınan dekorasyon ürünleriyle dikkat çeken şömineli oturma alanının yanında villanın devası bahçesi ve kocaman havuzu dikkat çekti.

Havuz kenarında ise kış ayları için ateş alanı da mevcut.

Bahçede ise pek çok meyve sebzenin yetiştirildiği yeşil alanın dışında bir de basketbol ve voleybol sahası dikkat çekti.

Zuhal Topal bostanlarında pek çok meyve ektiklerini de söyleyerek evinin her detayını gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
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