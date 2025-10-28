Game Of Thrones'da Bran Stark olarak tanındı! Evlendi, son hali gündem oldu

Game of Thrones dizisinin yıldızı Isaac Hempstead Wright, hafta sonu gerçekleşen düğünüyle evlendiğini açıkladı.

26 yaşındaki oyuncu, HBO’nun ünlü dizisinde Bran Stark rolüyle büyük bir çıkış yapmış ve bu performansıyla En İyi Genç Yardımcı Oyuncu dalında Young Artist Ödülü’ne aday gösterilmişti.

Şu anda 26 yaşında olan ve nörobilim alanında üniversite diplomasına sahip olan Isaac Wright, Londra’da gerçekleşen samimi düğün töreninden fotoğraflar paylaşarak partnerine sadece “M” olarak atıfta bulundu.

Fotoğraflara yazdığı notta ise şunları belirtti:

“Tanıştığım en iyi insan, hayatımın en güzel günü, sahip olabileceğimiz en iyi arkadaşlar ve aile. Ne gün, ne hayat – seni seviyorum M. Bu günü bu kadar özel kılan herkese kocaman teşekkürler.”

Paylaşılan karelerde çiftin törenden çıkarken arkadaşları ve aileleri tarafından konfetilerle karşılandığı görülüyor.