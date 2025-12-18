MAGAZİN

Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı! Yürekler ağza geldi

Öznur Yaslı İkier

Sanatçı Onur Akın’a, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında yılkı atı çarptı. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sanatçı Onur Akın, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında kaza geçirdi. Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de 2,5 günde gerçekleşti.

Onur Akın a klip çekiminde at çarptı! Yürekler ağza geldi 1

Burak Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı klibin Kayseri’nin Hörmetli köyündeki çekimleri esnasında Akın’a, arkasında koşuşturan atlardan biri çarptı. Çarpmayla birlikte Akın, yere düştü.

Onur Akın a klip çekiminde at çarptı! Yürekler ağza geldi 2

Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Onur Akın'ın yere düştüğü anlar yürekleri ağza getirdi.

Onur Akın
