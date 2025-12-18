Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı! Yürekler ağza geldi

Sanatçı Onur Akın, Kayseri’deki klip çekimleri sırasında kaza geçirdi. Akın’ın “Sen Gidersen” adlı şarkısının klip çekimleri Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de 2,5 günde gerçekleşti.
Burak Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı klibin Kayseri’nin Hörmetli köyündeki çekimleri esnasında Akın’a, arkasında koşuşturan atlardan biri çarptı. Çarpmayla birlikte Akın, yere düştü.
Şans eseri atlar Akın’ın üzerine basmazken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Onur Akın'ın yere düştüğü anlar yürekleri ağza getirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum