Game of Thrones'un The Mountain'ı Thor Björnsson dünya rekoru kırdı! Değişimiyle şaşırttı

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Dağ (The Mountain) karakteriyle tanınan Hafthor Julius Björnsson, diziden bu yana çok değişti.

2018’de araba kaldırma, kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girerek “dünyanın en güçlü adamı” unvanını alan Björnsson, 2020’de 'deadlift'te 501 kilo kaldırmış ve Eddie Hall'un 2016'da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.

Hafthor Bjornsson, bir kez daha deadlift dünya rekorunu kırmasının ardından adından söz ettirdi. Björnsson, Birmingham’da canlı izleyiciler önünde 510 kilo kaldırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Game of Thrones dizisinde de rol alan İzlandalı dev sporcu, daha önce bu rekoru iki kez kırmıştı.

Game of Thrones ile tanınan oyuncunun son hali ise sosyal medyayı salladı.