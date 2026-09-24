Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu yeni sezon öncesi, kariyerinde yeni iş birliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünya saat markası Richard Mille'in ilk Türk global marka elçisi olarak adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Contemporary Istanbul fuarına katılan Serenay Sarıkaya sade ama şık kombineyle de bakışları üzerine topladı.

Serenay Sarıkaya'nın peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sarıkaya için sosyal medyada; 'her hali güzel', 'bayılıyorum bu kıza', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.