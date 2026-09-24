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Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı

Son olarak Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim şimdi de son pozlarıyla beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Aile", "Şahmaran", "Medcezir" gibi dizilerde rol alan ve kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu yeni sezon öncesi, kariyerinde yeni iş birliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünya saat markası Richard Mille'in ilk Türk global marka elçisi olarak adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI
Contemporary Istanbul fuarına katılan Serenay Sarıkaya sade ama şık kombineyle de bakışları üzerine topladı.

Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 2

Serenay Sarıkaya'nın peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 3

Sarıkaya için sosyal medyada; 'her hali güzel', 'bayılıyorum bu kıza', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı! Beğeni yağdı 4

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Serenay Sarıkaya
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