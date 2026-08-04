MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik merakla beklenen Operasyon Alesta dizisiyle birlikte setlere döndü. İdealist bir mühendis rolüne hayat verecek olan Gamze Özçelik'in setten ilk görüntüleri de geldi.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı
Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat süren Gamze Özçelik yıllar sonra setlere döndü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinin kadrosuna dahil olan Gamze Özçelik heyecanla beklenen dizide idealist bir mühendise hayat verecek.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 1

ÜS Yapım imzalı dizinin afiş çekimi geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 2

Yeni projede Afrika'da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek olan Özçelik'in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 3

Gamze Özçelik, setten kareleri sosyal medya hesabında paylaşırken "Operasyon Alesta... Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu. Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede özellikle çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 4

Güzel enerjisini, gülümsemesini hiç eksik etmeyen yönetmenimize ve ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 5

Birçoğu ile hiç fotoğraf çekilmediğimi fark etmek beni üzdü. İnşallah önümüzdeki aylarda, dizi yayına girdiğinde tekrar görüşeceğiz." ifadelerini not düştü.

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 6

Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı 7

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bennu Gerede evli mi, kaç çocuğu var?Bennu Gerede evli mi, kaç çocuğu var?
Yetişkin oyuncağı kolye olay olmuştu! Gözaltına alındıYetişkin oyuncağı kolye olay olmuştu! Gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.