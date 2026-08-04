Gamze Özçelik Operasyon Alesta ile ekrana dönüyor! Setten ilk görüntüler paylaşıldı

Uzun yıllardır ekrandan uzak bir hayat süren Gamze Özçelik yıllar sonra setlere döndü.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinin kadrosuna dahil olan Gamze Özçelik heyecanla beklenen dizide idealist bir mühendise hayat verecek.

ÜS Yapım imzalı dizinin afiş çekimi geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Yeni projede Afrika'da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek olan Özçelik'in ekrana dönüşü, hayranlarını heyecanlandırdı.

Gamze Özçelik, setten kareleri sosyal medya hesabında paylaşırken "Operasyon Alesta... Alesta seti benim için yıllar sonra gerçekten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğum, her anından keyif aldığım bir iş oldu. Artık iyice uzaklaşmama rağmen beni bu projede özellikle çok istediğiniz ve ikna ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.

Güzel enerjisini, gülümsemesini hiç eksik etmeyen yönetmenimize ve ekip arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum.

Birçoğu ile hiç fotoğraf çekilmediğimi fark etmek beni üzdü. İnşallah önümüzdeki aylarda, dizi yayına girdiğinde tekrar görüşeceğiz." ifadelerini not düştü.