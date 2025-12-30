MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gamze Özçelik soluğu eşinin doğup büyüdüğü ülkede aldı

Bir dönem oyuncu olarak adından söz ettiren Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik‘in doğup, büyüdüğü Avustralya’ya gidip romantik bir paylaşımda bulundu.

Gamze Özçelik soluğu eşinin doğup büyüdüğü ülkede aldı

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve yaşadıklarıyla gündeme gelen Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2023 haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Gamze Özçelik soluğu eşinin doğup büyüdüğü ülkede aldı 1

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile mutlu bir birliktelik sürdüren Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.

Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.

Gamze Özçelik soluğu eşinin doğup büyüdüğü ülkede aldı 2

Eşinin kendisini öptüğü anları da paylaşan Özçelik o anları paylaşarak beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdüTuluğ Çizgen artık bakımevinde yaşıyor! Son hali üzdü
Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...Yılbaşı haftası hangi diziler var? ATV'nin kararı kritik...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.