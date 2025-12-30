Gamze Özçelik soluğu eşinin doğup büyüdüğü ülkede aldı

Bir dönem Uğur Pektaş ile evli olan ve yaşadıklarıyla gündeme gelen Gamze Özçelik oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2023 haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuş ve "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla tanınan oyuncu Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile mutlu bir birliktelik sürdüren Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.

Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.

Eşinin kendisini öptüğü anları da paylaşan Özçelik o anları paylaşarak beğeni topladı.