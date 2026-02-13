MAGAZİN

Survivor’da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar yeniden bir arada

Survivor tarihinin en çok konuşulan magazin olaylarından birine imza atan Efecan Dianzenza'nın adı Yağmur Banda ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bu iddiaların ardından Efecan Dianzenza'nın eşi 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Efecan eski eşine kendini affettirmeyi başardı.

Öznur Yaslı İkier

Bir dönem Survivor yarışmasıyla tanınan Efecan Dianzenza, yarışma sırasında ortaya atılan “yasak aşk” iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddialarının ardından Dianzenza'nın eşi Duygu Çavdar 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Boşanmanın ardından Efecen "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım" sözleriyle pişmanlığını dile getirmişti.

Magazin gündeminin uzun süredir merak edilen çiftlerinden olan Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'dan dikkat çeken bir gelişme geldi.

ÇİFT YENİDEN BİR ARADA

Geçtiğimiz saatlerde Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından Duygu Çavdar ve kızlarıyla birlikte çıktıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflarda görülen samimi aile tablosu, çiftin yeniden bir araya geldiğini kanıtladı.

