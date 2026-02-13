Survivor’da yasak aşk iddialarıyla gündeme gelmişti! Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar yeniden bir arada

Bir dönem Survivor yarışmasıyla tanınan Efecan Dianzenza, yarışma sırasında ortaya atılan “yasak aşk” iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda arasındaki aşk iddialarının ardından Dianzenza'nın eşi Duygu Çavdar 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Boşanmanın ardından Efecen "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 16 yıllık ailemi dağıttım" sözleriyle pişmanlığını dile getirmişti.

Magazin gündeminin uzun süredir merak edilen çiftlerinden olan Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'dan dikkat çeken bir gelişme geldi.

ÇİFT YENİDEN BİR ARADA

Geçtiğimiz saatlerde Efecan Dianzenza, sosyal medya hesabından Duygu Çavdar ve kızlarıyla birlikte çıktıkları tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflarda görülen samimi aile tablosu, çiftin yeniden bir araya geldiğini kanıtladı.