Ünlü oryantal Asena yıllarca şiddet görmüş! 'Her cuma düzenli olarak...'

Ünlü oryantal Asena, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu. Bir dönem sürekli şiddete maruz kaldığını dile getiren Asena, "Oklavalar dayanmıyordu, gidip kızılcık sopası yaptırdı" sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

Öznur Yaslı İkier

Oryantal danslarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Asena, sahnedeki yüksek enerjisi ve özel yaşamıyla uzun süre magazin dünyasının gözde isimlerinden biri oldu.

Son dönemde boşanması ve İbrahim Tatlıses ile barışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Asena Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın 'Şimdi Konuşmak Moda' programına konuk oldu.

Çocukluk yıllarına dair yaşadıklarını anlatan Asena, babaannesinden gördüğü şiddeti dile getirdi. Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Eve hiç gitmek istemiyordum. Okulun tatil olmasını istemiyordum. Her çocuk hafta sonu gelsin isterdi, ben sürekli okulda olmak istiyordum. Cuma günü dayak yemem kural olmuştu. Oklavalar dayanmıyordu bana. Oklavalar kırılırdı, yenisini almak için para verilirdi. Komşular boşa para verme demişti, gitti kızılcık sopası yaptırdı."

