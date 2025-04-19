Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik bu defa Paris'te! Pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez nikah masasına oturmasıyla uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
42 yaşındaki ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.
Eşiyle sık sık paylaşım yapan Gamze Özçelik bu defa soluğu Paris'te aldı.
Gamze Özçelik eşi Reshad Strik ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Şehri adım adım gezen çift, sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı.
Özçelik, Paris sokaklarında eşine verdiği pozu 1,7 milyon takipiçsi bulunan Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik'in pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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