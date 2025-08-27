MAGAZİN

Gamze Özçelik yeni yaşını kutladı! Eş Reshad Strik’ten romantik paylaşım

“Arka Sokaklar” dizisindeki ‘Zeynep Komiser’ rolüyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, 42. yaşını kutladı. Ünlü isme, eşi Reshad Strik’ten romantik bir mesaj geldi.

Kubra Akalın

'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Gamze Özçelik değişen hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ve 2017 yılında Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Özçelik, uzun süredir dünya çapında yardım çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, ikinci kez dünyaevine girmişti. 42 yaşındaki ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.

Çift sık sık sosyal medyada romantik kareler paylaşarak beğeni topluyor. Son olarak Gamze Özçelik yeni yaşını kutlayınca pek çok kutlama mesajı aldı.

Gelen kutlamaları sosyal medya hesabında yayımlayan ünlü oyuncunun eşinden de paylaşım gecikmedi.

Eşinin bir fotoğrafını paylaşarak iyi dileklerini paylaşan Reshad Strik "Doğum günün kutlu olsun aşkım" sözleriyle beğeni topladı.

