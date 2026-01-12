MAGAZİN

Gamze Topuz ve Celil Nalçakan el ele! "20 yıllık arkadaşım"

Gamze Topuz ve Celil Nalçakan, Bebek'te el ele görüntülendi. Nalçakan'ın açıklaması ve Topuz'un sessizliği, ikili arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Topuz'un gece geç saatlerde Nalçakan'ın evinden paylaşım yapması ise dedikoduları daha da alevlendirdi.

Oyuncu Gamze Topuz ve Celil Nalçakan, önceki akşam İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te bir mekânın önünde el ele görüntülendi. Kameralara yakalanan ikilinin samimi halleri, magazin dünyasında gündem oldu.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Celil Nalçakan, basın mensuplarını yanına çağırarak, "20 yıllık arkadaşım, neden uzaktan çekiyorsunuz?" şeklinde açıklama yaptı.

Nalçakan'ın bu sözleri, ikili arasında bir aşk ilişkisi olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Gamze Topuz ise sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Eski futbolcu Tümer Metin ile yaşadığı uzun süreli ilişkiyle tanınan Topuz'un Celil Nalçakan'ın evinden yaptığı bir paylaşım, aşk dedikodularını iyice alevlendirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım, ikilinin hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

