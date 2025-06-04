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Gazeteci Yazar Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde yazılarına ve konuşmalarına devam eden gazeteci-yazar Nihat Genç’in akciğer kanseri ile mücadele ettiği öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi.

Gazeteci Yazar Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi.

Nihat Genç'in yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği öğrenildi.

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili açıklamayı yaptı. Atay;

''Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.'' ifadelerini kullandı.

erdem

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Genç
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