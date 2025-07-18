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Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için kızı İpek Kıraç dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç'ın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilerek vasi tayin edilmesi karar verilmişti. Uzun süre tartışmalara neden olan evlilikle ilgili devam eden davada mahkeme kararını verdi.

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı.

Davayı kabul eden İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermiş, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç, heyet karşısına çıkmıştı.

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç ın evliliği için mahkemeden karar çıktı 1

Adli Tıp raporunda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilirken mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.

MAL VARLIĞINA ŞERH KONULMUŞTU

İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verilerek Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atanmıştı.

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç ın evliliği için mahkemeden karar çıktı 2

İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmuştu.

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç ın evliliği için mahkemeden karar çıktı 3

EVLİLİK İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verdi.

AABu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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inan kıraç
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Zengin olmakta zor iş ya ne asam akıllı dostun olur ne asam akıllı özgürce tek başına gezebilirsin herkes sadece paran için seni seviyor paranla rezil oluyorsun 1 dost 1 post yeter bana diyenlere slm olsun
Çok para da başa bela..
Neydi ne oldu. Allah bizi sağlığımızdan etmesin.
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