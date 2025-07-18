Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen 87 yaşındaki babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı.

Davayı kabul eden İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermiş, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İnan Kıraç, heyet karşısına çıkmıştı.

Adli Tıp raporunda İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilirken mahkeme, iş adamı Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.

MAL VARLIĞINA ŞERH KONULMUŞTU

İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verilerek Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atanmıştı.

İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmuştu.

EVLİLİK İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verdi.

AABu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır