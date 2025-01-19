Geec yarısı Adilhan'ın boğazına yapıştı... Survivor Almeda diskalifiye mi oldu?

Survivor 2025 All Star takımında heyecan tüm hızıyla devam ederken, Almeda'nın yaşadığı gerginlikler gündemde. Son olarak Adilhan'ın boğazına yapılan Almeda elenecek mi? Almeda diskalifiye olacak mı? Adilhan'a yaptığı temas sonrasında bir ceza alacak mı?

Survivor'da Almeda ve Adilhan arasında gergin bir an yaşandı. Ateş başında başlayan tartışma, bir anda fiziksel temasa dönüştü ve Almeda, Adilhan’ın boğazına sarıldı. Bu olay sonrası Almeda'nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği ya da nasıl bir ceza alacağı, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi.

SURVİVOR ALMEDA HANGİ TAKIMDA?

Ekrana gelen son bölümde Almeda, konsey kararına göre mavi takıma geçti. Acun Ilıcalı "Çok büyük zarar verir şunu yapar bunu yapar gibi bir düşüncem yok. Burada çok daha büyük olaylar yaşadık. Almeda'yı infaz etmemizi bekliyorsanız böyle bir durum yok" dedi.

Ilıcalı devamında ise "Haklı değilsin haklı olduğun hiçbir şey yok" dedi. Mavi takım Almeda'nın takıma gelmesini istemedi ancak Acun Ilıcalı "Kararı siz vermiyorsunuz" dedi.

Almeda ayrıca 5 ödülden men cezası aldı.