Gel Konuşalım'dan şok iddia: "Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor!"

Gel Konuşalım adlı magazin programında Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan hakkında boşanma iddiası gündeme geldi. Ece Erken "Boşanmaya karar vermişler" dedi.

Kubra Akalın

"Doktorlar" dizisinde canlandırdığı "Ela" karakteriyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile dünyaevine girmişti. Emine ve Ela adında iki kızı olan Yasemin Özilhan, uzun yıllardır herhangi bir projede yer almasa da hem özel hayatıyla hem de değişimiyle konuşuluyor.

Anne olduktan sonra önceliğinin çocukları olduğunu ifade eden Yasemin Özilhan'ın özel hayatına dair bir iddia gündeme geldi. Gel Konuşalım programında yer alan iddiaya göre; Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanma kararı aldı.
Ece Erken "Gerçek olduğunu duyduk! Dedikodu vermeyi sevmiyoruz taraflara soruyoruz. Eymen'in babası eski eşim işle alakalı İzzet'e ulaşmaya çalışıyor. Biz de Yasemin ile sürekli yazışırız her şeye yanıt verir. Bunu sordum, eski eşim ulaşmaya çalışıyor dedim. İlk defa yanıt vermedi. Yakın arkadaşlarına sordum onun da cevabı; aralarında sıkıntı var. Boşanma kararı aldıklarını öğrendik" dedi.

Gel Konuşalım sunucuları çevrelerinden bu durumun netleştiğini söyledi. Ancak Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan konuya dair bir açıklamada bulunmadı.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

