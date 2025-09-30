MAGAZİN

Gelin adayı Hanife resmen eridi! "Boşanma yaradı, zayıflık yakışmış"

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın programlarına katılarak yıllar önce gelin adayı olan Hanife Gürdal, sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Evliliğiyle bir süre gündem olan Hanife boşanmıştı. Gelin adayı son haliyle büyük beğeni topladı.

MYNET DETAY- Bir dönem ekranlara damgasını vuran izdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı, geçen yıl ayrılık kararı aldı ve tek celsede boşandı. Hanife boşanma sonrası sitemkar bir paylaşım yaparak şunları söylemişti:

"Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz."

Sosyal medyada zaman zaman kilo aldığına yönelik yorumlar alan gelin adayı son pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Bir hayli kilo veren Hanife Gürdal'ı görenler "Boşanma yaramış", "Toksik ilişki sonrası benim mental", "Zayıflık çok yakışmış", "Bu haline bayıldım" yorumlarında bulundu.

