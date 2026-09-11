Gelin Evi'ndeki lüks villa gündem oldu! 7+2 oda, 5 banyo ve hamam... İçinde yok yok

Show TV ekranlarının sevilen yarışması Gelin Evi, renkli yarışmacıları ve evlerin dikkat çeken dekorasyonlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Programın son bölümünde gösterilen lüks villa ise görenleri adeta şaşkına çevirdi. 7+2 odası, 5 banyosu ve özel hamamıyla dikkat çeken villanın içindeki detaylar da çok konuşuldu.

Buse Varol'un sunumuyla ekrana gelen fenomen programdaki villanın içinde adeta yok yok...

Açık havuzu, bilardo odası, jakuzi ve hamamıyla çok konuşulan villanın iç dekorasyonu ise gelinler tarafından pek beğenilmedi.

O ANLAR GÜNDEMDE

Diğer yarışmacılardan düşük puanlar alan ev sahibi Gizem Hanım finalde gözyaşlarını tutamadı. Programdaki bu anlar ise kısa sürede gündem oldu.

Gelin Evi'ndeki villa için sosyal medyada; 'gelirleri araştırılsın', 'nasıl hayatlar yaşıyor bunlar?' gibi yorumlar yapıldı.



