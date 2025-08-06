Gelini Emire Cansu'yu engellediği söylenmişti! Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz’dan peş peşe şaşırtan açıklamalar

‘Reynmen’ olarak bilinen Yusuf Aktaş, 2024 yılının ekim ayında klinik psikolog Emire Cansu Kurtaran ile İtalya’da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift daha sonra çıkan haberler nedeniyle pek çok kez gündem oldu.

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz Aktaş'ın Hadise'nin sahne şovuna yönelik eleştirileri ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hadise ve Emire Cansu Kurtaran'dan yanıt gecikmemiş sosyal medyada dikkat çeken bu tartışma, 'takipten çıkma' ve 'aile içi görüş ayrılığı' iddialarını da beraberinde getirmişti.

GELİNİNİ ENGELLEDİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz son olarak Jennifer Lopez konserinde görüntülendi. Nasibe Yılmaz'a "Gelininizi sosyal medyada engellediğiniz, onun da sizi engellediği konuşuluyor" diye bir soru yöneltildi.

Nasibe Yılmaz “Yani engellemedim aslında, takipten çıktım” diyerek yanıt verdi. Nasibe Yılmaz, muhabirin “Oğlunuza ve gelininize söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sözlerine ise şöyle yanıt verdi:

“Seni çok seviyorum oğlum. Gelinimi de seviyorum tabii. Onun bana bir zararı yok ki…”

ANNESİNE YANIT GECİKMEDİ

Öte yandan Jennifer Lopez konserine eşiyle birlikte katılan Reynmen'e annesinin sözleri aktarıldı. Ünlü isim, "Anneniz bir barış çubuğu uzattı, zeytin dalı" sözleri üzerine "Küs değiliz. Anne - oğul arasında küslük olmaz" ifadelerini kullandı.