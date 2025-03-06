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'Genç futbolcu ile aşk yaşıyor' denmişti... Danla Bilic sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 11:57
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Ünlü fenomen Danla Bilic'in Beşiktaşlı genç futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü fenomen aşk iddialarına dair sessizliğini bozdu.

'Genç futbolcu ile aşk yaşıyor' denmişti... Danla Bilic sessizliğini bozdu

Sosyal medyanın en popüler fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Aşk dedikodularının sosyal medyada gündem olmasının ardından Danla Bilic sessizliğini bozdu.

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SON NOKTAYI KOYDU

Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı. Bilic, ''Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım'' ifadelerini kullandı.

DANLA KAPAK

Danla Bilic daha sonra dediğini yaptı ve kısa süre sonra attığı bu tweetleri sildi.

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Danla Bilic
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