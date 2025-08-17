MAGAZİN

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerde başarılı performansıyla isminden söz ettiren oyuncu İbrahim Yıldız İstanbul Kartal'da talihsiz bir kaza geçirdi. Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralandı. 27 yaşındaki ünlü oyuncunun durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Talihsiz olay, 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

AĞIR YARALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi.

OLAY ANI KAMERADA

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ağacın, oyuncu Yıldız'ın üzerine devrildiği anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

