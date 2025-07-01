MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahneden düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahnede şarkı söylediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü isim sahnede şarkısını söylerken bir anda geri geri giderek yere kapaklandı. Eryurt'un o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Genç şarkıcı Eda Eryurt son konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkısını söylerken geri adımlar atan ünlü isim bir anda yere kapaklandı.

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahneden düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu 1

O anları Instagram hesabından paylaşan genç müzisyen, videoya “Bugün sahneye ait hissedeceğim dedikten sonra ben” notunu düştü.

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahneden düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu 2

Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Nazar annem, nazar', 'Çok güldüm, kusura bakma', 'Düşme bağrışını mikrofona söyleme profesyonelliği' gibi yorumlar yapıldı.

Genç şarkıcı Eda Eryurt sahneden düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinisiyle peş peşe paylaştı Sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinisiyle peş peşe paylaştı
Evini kapatıp doğaya kaçmıştı! Lüks teknesiyle sezonu açtı! Değeri dudak uçuklattıEvini kapatıp doğaya kaçmıştı! Lüks teknesiyle sezonu açtı! Değeri dudak uçuklattı

Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan depremler

Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da korkutan depremler

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Dev markanın o ürünleri acilen toplatılıyor!

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Altın alanlara 'şiddetle tavsiye ediyoruz'

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

Olay görüntüler! Hastaneye yetişmeye çalışıyordu, önü kesildi! Yalvarsa da kimse dinlemedi: “Beni güzel çek”

Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir

Milyonlarca kişi 7 bin liralık ödeme yapmak zorunda kalabilir

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.