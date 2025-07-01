Genç şarkıcı Eda Eryurt sahneden düştü! O anlar sosyal medyada viral oldu

Genç şarkıcı Eda Eryurt son konserinde talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkısını söylerken geri adımlar atan ünlü isim bir anda yere kapaklandı.

O anları Instagram hesabından paylaşan genç müzisyen, videoya “Bugün sahneye ait hissedeceğim dedikten sonra ben” notunu düştü.

Video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda yorum aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Nazar annem, nazar', 'Çok güldüm, kusura bakma', 'Düşme bağrışını mikrofona söyleme profesyonelliği' gibi yorumlar yapıldı.